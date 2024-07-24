В Медвежьих Озерах состоялась акция «Вода России»

Всероссийская акция «Вода России» прошла на берегу Большого Медвежьего озера. Неравнодушные жители, волонтеры, представители администрации и щелковских предприятий взяли перчатки и мешки и прошли берег озера вдоль и поперек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в акции приняли порядка 50 человек. За несколько часов удалось собрать 50 мешков, или около 8 кубометров мусора.

«Вода России» — Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов. Реализуется министерством природных ресурсов и экологии России с 2014 года. С 1 октября 2018 года акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Главные цели акции: формирование в сознании различных возрастных групп населения принципа бережного и рачительного отношения к воде как к уникальному жизненно важному ресурсу. Мероприятия акции проходят в различных форматах: экологические субботники, забеги, сплавы по рекам, походы, экослёты, командные соревнования между коллективами волонтеров.

Результаты акции: за 10 лет проведения она объединила свыше 9,5 млн участников из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 10,9 млн мешков мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.