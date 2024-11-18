В Медвежьих Озерах прошла выездная администрация

Выездная администрация в Медвежьих Озерах прошла не совсем в привычном формате, передает пресс-служба администрации городского округа.

Учитывая, что две трети жителей пришли по одной и той же теме — ненадлежащей работе УК, группа перешла в отдельный зал для решения этого вопроса, остальные же пошли к профильникам по своим частным случаям.

Жители едины в своем мнении, что управляющая компания не справляется с задачами по содержанию фонда. Сформировалась инициативная группа, которая будет добиваться ее смены.

Вот некоторые из озвученных жителями вопросов по другим темам:

Екатерину Владимировну волновал ремонт крыши спортзала в ДК «Медвежьи Озера». Сейчас работы в активной фазе. Завершить планируется до 1 декабря.

Также были вопросы в сфере медицины. 11 ноября в амбулатории заработал физиокабинет. Там можно получить лечение ультразвуком и электрофорез. По льготному лекарственному обеспечению работает горячая линия 8-991-631-51-75.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.