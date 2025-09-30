В МЧС высоко оценили инициативу Воробьева по установке пожарных датчиков многодетным

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев сообщил, что инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева по установке пожарных извещателей в дома многодетных семей спасла много жизней.

«Была хорошая инициатива губернатора Московской области, он в 2017 году принял решение все жилища многодетных семей оснастить автономными дымовыми пожарными извещателями. <…> На оснащение и установку сумма была затрачена серьезная, и мы имеем положительные итоги. Спасено было 200 человек по результатам этой работы, из них 77 это дети», — сообщил Медведев на пресс-конференции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.