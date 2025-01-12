В МБОУ СОШ № 2 В. В. Дагаева состоялся информационный калейдоскоп «Жемчужина природы»

В канун Дня заповедников и национальных парков в МБОУ СОШ № 2 В. В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский для учащихся 4 классов состоялся информационный калейдоскоп «Жемчужина природы». Мероприятие было посвящено уникальным природным территориям России и мира, сообщила пресс-служа администрации муниципалитета.

В рамках калейдоскопа сотрудник библиотеки рассказала о важности сохранения биоразнообразия и роли заповедников в этом процессе. Ребята узнали об истории создания первого государственного заповедника — Баргузинский, его значении для науки и экологического просвещения.

Участвовали в викторине на знание заповедной системы.

Завершилась программа показом документального фильма о жизни обитателей заповедников России и Московского региона. Зрители увидели уникальные кадры из разных уголков мира и узнали больше о работе по сохранению природных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.