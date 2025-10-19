В MAX опровергли слухи об утечке данных из мессенджера
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
В Сети распространилась информация, что хакеры якобы взломали приложение MAX и выкачали из него всю информацию, которую затем выставили на продажу в даркнете. Пресс-служба мессенджера отреагировала на слухи и опровергла их, пишет ТАСС.
«Данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками», — сообщили в пресс-службе MAX.
Ранее сообщалось, что данными россиян в количестве более 46,2 млн записей завладел хакер с ником Titusko25357. Он выставил на продажу базу, которую якобы взломал.
На самом деле оказалось, что это уловка злоумышленников. Все данные россиян защищены.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.