сегодня в 17:53

В MAX опровергли слухи об утечке данных из мессенджера

В Сети распространилась информация, что хакеры якобы взломали приложение MAX и выкачали из него всю информацию, которую затем выставили на продажу в даркнете. Пресс-служба мессенджера отреагировала на слухи и опровергла их, пишет ТАСС .

«Данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками», — сообщили в пресс-службе MAX.

Ранее сообщалось, что данными россиян в количестве более 46,2 млн записей завладел хакер с ником Titusko25357. Он выставил на продажу базу, которую якобы взломал.

На самом деле оказалось, что это уловка злоумышленников. Все данные россиян защищены.

