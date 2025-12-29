В «МастЕРских Деда Мороза» новогодние сувениры смастерили десятки тысяч жителей Подмосковья

На протяжении выходных традиционные «МастЕРские Деда Мороза», организованные партией «Единая Россия» в торговых центрах региона, вновь создавали праздничное настроение жителям Подмосковья. Мастерить новогодние поделки детям и их родителям помогали волонтеры и партактив «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В Люберцах в ТРЦ «Светофор» более 600 детей и взрослых своими руками создавали новогодние украшения, проводили время вместе и погружались в атмосферу настоящей сказки. Ребята расписывали деревянные елочные игрушки — от простых шаров и звездочек до ажурных фигурок повышенной сложности.

В Долгопрудном «МастЕРские Деда Мороза» прошли в ТЦ «Город». Стать участником мог каждый желающий, за два дня почувствовать себя настоящими художниками смогли более 200 ребят и их родителей.

Самыми главными и долгожданными гостями «МастЕРских» стали Дедушка Мороз и Снегурочка. Все участники мастер-классов получили от самых зимних волшебников сладкие подарки, а от «Единой России» — яркие значки и сертификаты, подтверждающие звание «Помощника Деда Мороза».

«Новогодние праздники — это время волшебства, такие мероприятия помогают создать атмосферу волшебства и чудес. „МастЕРские Деда Мороза“ — замечательная возможность не только порадовать участников, но и вдохновить их на творчество», — отметила депутат долгопрудненского Совета Елена Ким.

В Щелкове «МастЕРские Деда Мороза» прошли в торговом центре «Этажи», где для гостей организовали творческие мастер-классы и развлекательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.

Одним из участников праздника стала семья участника СВО — Ольга Костромыгина с дочками Василисой и Констанцией.

«Особенно понравилось, что провели мастер-класс, деткам это очень нравится. У меня вообще творческие дети, любят заниматься творчеством. Подарки очень достойные. Вообще, это такой теплый прием, хороший, нам очень понравилось», — сказала Ольга.

Напомним, акция «МастЕРские Деда Мороза» проводится в Подмосковье с 2022 года. Ежегодно в акции принимают участие десятки тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.