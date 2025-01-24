В марте 2025 года в ЖК «Одинцово-1» откроются сразу три детских сада

Продолжается развитие инфраструктуры микрорайона «Одинцово-1». В марте 2025 года в жилом комплексе будут открыты сразу три детских сада. Их общая вместимость составит 530 детей. Дошкольные образовательные учреждения проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Вместимость самого большого детского сада — 350 детей. Площадь здания — более 7,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся 15 групп. Возраст воспитанников — от 1,5 до 7 лет. Проектом предусмотрены спортивные и музыкальный зал, пищевой и медицинский блоки, групповые комнаты для занятий и отдыха». — сообщил глава.

Ещё два детских сада, на 120 и 60 мест, расположены в помещениях, пристроенных к жилым корпусам. Они рассчитаны на 5 и 3 группы соответственно. Их строительство также завершено. В настоящее время заканчивается комплектация всех трёх дошкольных образовательных учреждений мебелью и необходимым оборудованием. Во время инспекции подрядчику был высказан ряд замечаний, которые будут устранены до конца февраля. На март назначено лицензирование ДОУ, после которого детские сады начнут полноценную работу.

В настоящий момент в ЖК «Одинцово-1» продолжается строительство ещё одного садика на 60 мест. Он будет введён в эксплуатацию летом текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.