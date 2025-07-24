В Mars прокомментировали отказ X5 продавать батончики Snickers и Twix

В Mars сожалеют о решении X5 о прекращении продаж популярных батончиков

Компания Mars выразила сожаление в связи с решением ведущей российской розничной сети X5 Group прекратить продажи их продукции, включая популярные батончики Snickers и Twix, сообщает NEWS.ru .

Представители Mars также выразили благодарность за многолетнее партнерство с X5 Group.

«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров, и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — отметили в компании.

Ранее стало известно, что X5 Group приостановила закупки продукции Mars для магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Причиной такого решения названо несогласие с условиями, предложенными поставщиком, которые, по мнению X5 Group, не соответствуют принципам справедливого формирования цен.