сегодня в 20:33

В Мариуполе завершили капитальный ремонт дома с чистовой отделкой

Фонд капитального ремонта Московской области успешно завершил комплексные мероприятия по восстановлению жилищного фонда, расположенного по адресу: улица Казанцева, город Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В 5-этажном жилом доме выполнено:

восстановление конструктивных элементов строения;

косметический ремонт помещений общего пользования (лестничные клетки);

проведение ремонтных мероприятий во всех жилых помещениях: оклейка стен обоями, установка натяжных потолков, настил полов линолеумом;

замена оконных конструкций и входных дверей;

прокладка инженерных коммуникаций: холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, системы подачи газа;

облицовка внутренних поверхностей санузлов керамической плиткой;

оснащение объектов новой сантехникой.

Восстановительные работы на новых территориях проводятся, в том числе, под контролем УТНКР, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.