В Мариуполе представили Мурал: «Крепче стали» на арт-фестивале «#M’Art»

На I Всероссийском арт-фестивале «#M’Art» представили мурал «Крепче стали» в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мурал «Крепче стали» рассказывает, как закаляется характер людей, проходящих через испытания и различные сложности. Работа многогранна и открыта для интерпретаций.

Самая основная идея, которую заложил художник — это образ России-матери, которая ведет в будущее четверых детей — символ четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Фестиваль современного искусства«M’Art» проходит при поддержке фонда капитального ремонта Московской области, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минстроя России.

Реализацией уникального проекта занимается ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.