В Мариуполе открылась восстановленная подмосковными специалистами школа № 34

В Мариуполе состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы № 34 после масштабных ремонтно-восстановительных работ. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности главы Мариупольского городского округа Олег Моргун, представители ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ООО «РКС-НР», а также Фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Учебное заведение было восстановлено при активной поддержке и силами строителей из Московской области. В ходе работ был проведен целый комплекс мероприятий: отремонтирована кровля и фасад здания, заменены все внутренние инженерные коммуникации с установкой современного оборудования. На прилегающей территории был восстановлен спортивный стадион, уложены новые асфальтированные дорожки и проведено благоустройство.

Исполняющий обязанности главы Мариупольского городского округа Олег Моргун поздравил учеников, их родителей и педагогов с долгожданным открытием школы, отметив важность проведенных работ.

«Чтобы вновь вдохнуть жизнь в разрушенную войной школу, строителям пришлось приложить немалые усилия. Специалисты Московской области буквально подымали здание из руин. И сегодня мы видим полностью готовые учебные классы, оснащенные оборудованием по самым высоким российским стандартам. Проведена масштабная работа по благоустройству территории. Подготовлены спортивные площадки и зоны отдыха для детей. Уверен, что в стенах теперь уже полностью отремонтированной школы процесс обучения будет проходить с комфортом!» — сказал Моргун.

Работы были выполнены при координации Министерства строительства России и правительства Московской области. Контроль за проведением работ осуществляли эксперты ФАУ «РосКапСтрой» и специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья.

«Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в восстановление столь важного объекта, как школа № 34 в Мариуполе. Эта работа — не просто восстановление здания, но и возвращение будущего для множества детей. Мы стремимся сделать процесс обучения безопасным, комфортным и современным, чтобы ребята могли получать знания в лучших условиях», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.