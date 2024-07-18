В Мариуполе чеченец заехал на внедорожнике на пляж и устроил драку
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В Мариуполе уроженец Чечни заехал на городской пляж и спровоцировал конфликт с местными отдыхающими. На просьбы отогнать свой белый внедорожник Lexus мужчина бросался с кулаками на людей, сообщает Lenta.ru.
Выяснилось, что уроженцем Чечни оказался учредитель строительной фирмы «Вокстрой» из Грозного. Элитная иномарка числится за его матерью. При этом, чем завершился конфликт, не уточняется.
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов осудил действия мужчины и заявил, что он не совершал бы подобного, если бы принимал участие в освобождении Донбасса и видел погибающих рядом товарищей.
Глава «Ахмат» принес искренние извинения местным жителям за неудобства и отметил, что «среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди».
Алаудинов добавил, что поведение чеченца «обязательно получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы».