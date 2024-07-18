В Мариуполе чеченец заехал на внедорожнике на пляж и устроил драку

Генерал Алаудинов извинился за заехавшего на машине на пляж в Мариуполе чеченца

В Мариуполе уроженец Чечни заехал на городской пляж и спровоцировал конфликт с местными отдыхающими. На просьбы отогнать свой белый внедорожник Lexus мужчина бросался с кулаками на людей, сообщает Lenta.ru .

Выяснилось, что уроженцем Чечни оказался учредитель строительной фирмы «Вокстрой» из Грозного. Элитная иномарка числится за его матерью. При этом, чем завершился конфликт, не уточняется.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов осудил действия мужчины и заявил, что он не совершал бы подобного, если бы принимал участие в освобождении Донбасса и видел погибающих рядом товарищей.

Глава «Ахмат» принес искренние извинения местным жителям за неудобства и отметил, что «среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди».

Алаудинов добавил, что поведение чеченца «обязательно получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы».