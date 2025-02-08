В МАОУ Свердловской школе № 2 прошла неделя математики

В МАОУ Свердловской школе № 2 городского округа Лосино-Петровский прошла неделя математики. Это было увлекательное и познавательное событие, которое позволило ученикам проявить свои способности и узнать много нового, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Прошло множество увлекательных мероприятий: «Цифра в картинках», «Математика в пословицах и поговорках», «Конкурс стенгазет», конкурсы на лучшее устное вычисление, математические турниры и игры.

Ученики с энтузиазмом участвовали, показывая свои знания и навыки как в индивидуальных, так и в командных состязаниях.

Такие мероприятия не только развивают интерес к математике, но и способствуют командной работе и дружескому соперничеству.

«Мы с гордостью отмечаем активное участие всех ребят и надеемся, что такие события будут вдохновлять их на дальнейшие достижения в мире чисел и логики!» — сказали организаторы мероприятия.

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