В Мальцевской сельской библиотеке прошел вечер поэзии

О современных поэтах нашего края известно не так много, хотя они живут рядом с нами. Они кажутся обычными людьми, но в суете повседневных забот они не перестают удивляться красоте родной земли и видеть то, что многие из нас уже не замечают.

В начале встречи участники познакомились с историей создания общественной организации «Литературное объединение „СЛОВО“» и вспомнили первых руководителей. Были упомянуты фамилии А. Хуторянина, В. Трифонова, В. Скальского и других. Также было рассказано об Иване Рудакове, авторе знаменитой песни о Щёлково, которая стала гимном города.

Особым подарком для участников стало выступление представителей ЛИТО «Слово» — Жигановой С. В., Ельницкой В. Д. и Григорьевой И. Д. Их стихи полны оптимизма, веры в добро и людей. Они волнуют читателей до глубины души, вовлекают в свой чудесный мир и становятся добрыми друзьями на всю жизнь.

Большим сюрпризом для участников стало выступление солисток вокального ансамбля «Солнышко» под руководством заслуженного работника культуры Подмосковья — Лазуткиной Елены Геннадьевны. В исполнении звёздных вокалисток — Кондратович Кристины, Беловой Василисы и Кузьменко Софии — звучали чудесные песни, которые создали у зрителей неповторимое праздничное настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.