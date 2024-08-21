В Малиновом овраге Звенигорода установили символ древнего города — колокол. Как рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, колокол служил 20 лет: его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в прошлом году и установили вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, который был отлит в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича и погиб во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Старый колокол планировали отправить на переплавку. Но я настоял, чтобы его установили в Малиновый овраг в качестве украшения центра города и новой достопримечательности. Колокол — символ Звенигорода, он отражён в гербе. Нашёл под этот проект финансирование из внебюджетных источников. Вокруг колокола благоустроим небольшое общественное пространство: сделаем здесь дорожки из брусчатки, поставим лавочки и новое освещение. Откроем этот объект на День города», — сообщил Андрей Иванов.

Колокол, который теперь украшает Малиновый овраг, был отлит в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. В верхней его части изображены 12 православных праздников, а в нижней — икона Божьей Матери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.