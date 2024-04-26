В майские праздники в Люберцах появятся дополнительные контейнеры для мусора

Региональный оператор «ЭкоЛайн» перешел на усиленный режим вывоза отходов. В городском округе Люберцы установлены 88 дополнительных контейнеров для мусора, передает пресс-служба администрации муниципалитета, ссылаясь на организацию.

В майские каникулы традиционно образуется больше отходов, чем в обычные дни. В среднем их объем увеличивается на 20%, а на некоторых контейнерных площадках достигает 50%.

Инфраструктуру по сбору отходов в городском округе Люберцы дополнили 88 контейнеров для смешанных отходов и 11 бункеров для КГО, которые установил «ЭкоЛайн». Теперь контейнерный парк Люберец составляет почти 5,5 тыс. контейнеров. 40 единиц спецтехники регоператора усилили самосвалы и погрузчики, выделенные администрацией округа и УК, которые задействуют для уборки сверхлимитных объемов крупногабаритных и растительных отходов.

Значительные помехи для спецтехники создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов.

За создание препятствий вывозу ТКО путем размещения ТС на территории, прилегающей к месту накопления ТКО, влечет наложение административного штрафа: на граждан — 5 тыс. рублей, на должностных лиц — 10 тыс. рублей, на юрлиц — 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.