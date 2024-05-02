В мае в Москве пройдет фестиваль по армейскому тактико-стрелковому многоборью Общество сегодня в 11:37 Фото - © Сайт организаторов мероприятия

С 15 по 18 мая в Москве пройдет фестиваль по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье», проводимый в рамках III Всероссийского военно-спортивного фестиваля им. Генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет (суворовцев, нахимовцев, учащихся кадетских классов), сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие проводит Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейской тактической стрельбы в России». В учениях могут принять участие кадеты (суворовцев, нахимовцев) возрастная группа 15-17 лет, юноши и девушки. Мероприятие пройдет в военной части по адресу: 61899, город Москва, ул. Героя России Соломатина, дом № 17Б, (поселок завода Мосрентген). Обучение и подготовку спортсменов к соревнованиям будет осуществлять региональное отделение Московской области ФАТСР.