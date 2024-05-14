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В мае пройдет международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше»

В мае пройдет международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше!». Он проводится по двум трекам: 89 регионов РФ и страны-участницы СНГ, а также БРИКС плюс.

В мае 2024 года в рамках Российского туристического форума «Путешествуй!» пройдет Международный конкурс по продвижению регионов «Путешествуй больше!» (далее — Конкурс), который проводится при поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО «Национальные приоритеты», Фондом Росконгресс и Московским международным фестивалем рекламы Red Apple.

Конкурс начался 6 мая 2024 года. Церемония награждения победителей — 4 июня 2024 года на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Конкурс проводится по двум трекам: 89 регионов России и страны-участницы СНГ и БРИКС плюс.

В составе конкурса основные и специальные номинации.

Основные номинации в рамках российского трека включают: «Открытие года» — приз за продвижение новых туристических направлений, «Маршрут построен» — оценка межрегиональных туристических проектов, «Культурный код» — продвижение культурно-познавательного и событийного туризма, «Вкус России» — проекты в области гастрономического событийного туризма и «В сердце природы» — продвижение экологического туризма.

Конкурс проводится в номинации «Вокруг света», в которой участвуют проекты по продвижению зарубежных направлений.

Гран-при «Место силы» выбирается из работ, поданных в основные номинации конкурса.

Среди учредителей специальных номинаций: Минэкономразвития России — номинация «Все для путешественников», Фонд Росконгресс и АНО «Национальные приоритеты» — номинация «Путешествуем.рф» и АКАР — номинация «Выбор индустрии».

Оценка в номинациях будет проводиться по следующим рекламным форматам: видео, рекламная кампания, брендинг территорий и спецпроекты / событие.

Победителей в основных номинациях определит жюри конкурса. Решение о присуждении Гран-при принимает наблюдательный совет. Специальные номинации присуждаются учредителями соответствующих наград.

В состав жюри конкурса входят ведущие креаторы и эксперты рекламного рынка, члены международного жюри Red Apple, обладатели наград крупнейших национальных и международных фестивалей.

Этапы конкурса:

запуск – 3 мая 2024 года;

сбор заявок и премодерация – с 3 по 24 мая 2024 года;

оценка заявок независимыми экспертами и премодерация шорт-листа финалистов – с 25 мая по 6 июня 2024 года;

определение победителей в специальных номинациях конкурса –

с 12 по 13 июня 2024 года;

определение победителя в Гран-при наблюдательным советом конкурса –

14 июня 2024 года;

объявление победителей конкурса, включая победителя Гран-при – 14 июня 2024 года.

Российский туристический форум «Путешествуй!» — самое масштабное деловое событие в России в сфере туризма. В 2023 году форум подтвердил статус крупного международного мероприятия, участниками которого стали более 50 тыс. гостей, включая делегации 11 зарубежных стран и 70 регионов России.

Организатором форума является Фонд Росконгресс при официальной поддержке министерства экономического развития РФ и АНО «Национальные приоритеты».