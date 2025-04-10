В лыткаринском офисе МФЦ бесплатно распечатают фотографию героя ВОВ

В преддверии Дня Победы лыткаринский МФЦ предоставляет возможность по бесплатной печати фотографий героев Великой Отечественной войны. Любой желающий может принести фотографию героя в офис или отправить фото на электронную почту bp@mfc50.ru, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме фотографии необходимо указать:

— контактного номера телефона заявителя; (в случае отсутствия, уведомление о готовности будет отправлено ответным письмом по электронной почте)

— Ф. И. О. героя;

— звание;

— полк (воинская часть);

— годы жизни (если такие данные известны и есть желание их указать)

Жители города смогут разместить фотографии в автобусах, «Стене памяти» или же принять участие в акции «Окна победы», украсив свои окна квартир портретами героев войны.

График работы МФЦ Лыткарино: пн-сб с 08:00 до 20:00 без обеда. Заявки принимаются до 05.05.2025 включительно. Срок изготовления 1-3 дня. Адрес: квартал 3а, дом № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.