В Лыткаринском музее прошли чтения, посвященные князю Чернышеву

В Подмосковье рассказали о князе и военноначальнике Чернышеве

В Лыткаринском историко-краеведческом музее прошли V Чернышевские чтения, посвящённые светлейшему князю Александру Ивановичу Чернышёву и его эпохе, сообщили в пресс-службе округа.

Александр Иванович Чернышёв — знаменитый дипломат Российской империи XIX века. На V Чтениях зрители узнали об его богатой жизненной истории, о событиях эпохи Наполеоновских войн и роли в ней рода рода князей Чернышёвых. Один из докладчиков, доктор исторических наук Владимир Винокуров, рассказал об участии князя в заграничных походах 1813−1814 годов.

«Во время заграничных походов войны шестой коалиции князь Александр Иванович Чернышёв встал во главе разведывательно-диверсионного отряда и брал штурмом Берлин. К сожалению, об этом мало написано в нашей отечественной литературе», — сказал Владимир Винокуров.

Мероприятие посетили более 65 человек. Среди участников мероприятия были воспитанницы пансиона Министерства обороны и члены Историко-патриотического объединения «Багратион».

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