В Лыткарине завершился ремонт подъездов по программе на 2025 год

В городском округе Лыткарино полностью выполнен план ремонта подъездов многоквартирных домов в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной среды» на 2025 год. Было отремонтировано 14 подъездов в пяти домах. Положительные перемены затронут порядка 1 000 жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводились двумя управляющими организациями: МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» и ООО «Винти» по следующим адресам:

ул. Октябрьская, дом № 12 (4 подъезда);

ул. Советская, дом № 12 (4 подъезда);

ул. Парковая, дом № 6 (4 подъезда);

ул. Комсомольская, д. 24А (1 подъезд);

ул. Комсомольская, д. 24Б (1 подъезд).

По каждому адресу были проведены комплексные работы по обновлению: отремонтированы перила и почтовые ящики, уложена новая плитка в тамбурах, покрашены стены и потолки, установлены кабель-каналы, заменены входные двери и модернизировано освещение. Перечень адресов для проведения капитального ремонта был согласован с местным отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

«Ежегодно жители активно участвуют в процессе ремонта, совместно выбирая цветовое решение для подъездов. Все пожелания собственников учитываются при проведении работ», — отметила заместитель директора управляющей организации «ДЕЗ-Лыткарино» Ирина Горохова.

Работы по улучшению жилой среды в Лыткарине будут продолжены и в следующем году — в плане на 2026 год отремонтировать 30 подъездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность обеспечения комфорта и чистоты в подъездах.

«В разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный и чистый подъезд», — сказал он.