В Лыткарине завершили комплексное благоустройство дворовых территорий

сегодня в 19:45

В 2025 году в городе Лыткарино проведено комплексное благоустройство дворовых территорий по 4 адресам. Работы были выполнены на улицах Советской, Ухтомского, Ленина и в микрорайоне 6. В рамках работ выполнены мероприятия по асфальтированию тротуаров, созданию дополнительных парковочных мест, озеленению территории и модернизации освещения. Дополнительно по 5 адресам были установлены новые детские игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благоустройство дворов включало комплексное обновление территорий и создание комфортной среды для жителей всех возрастов. Все работы были согласованы с жителями и проведены под чутким контролем горожан», — отметили в управление ЖКХ и РГИ округа.

В планах на 2026 год по инициативе жителей округа запланировано дальнейшее комплексное благоустройство дворовых территорий по 4 адресам:

улица Ленина, дом 1;

улица Сафонова, дома 4 и 8;

улица Спортивная, дома 1 и 3;

улица Первомайская, дома 6 и 10.

Дополнительные детские игровые площадки будут устроены по 3 адресам:

квартал 3А, дома 1А, 2, 3 и 4;

улица Колхозная, дома 2 корпус 1;

улица Сафонова, дома 2 и 6.

Работы направлены на создание комфортных условий для семей с детьми и повышение качества жизни жителей Лыткарина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.