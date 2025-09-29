В Лыткарине завершается строительство нового спортобъекта

сегодня в 18:45

В городе Лыткарино завершаются работы по строительству многофункциональной спортивной площадки. Новый объект расположен в лесопарке завода ЛЗОС, на территории заброшенного теннисного корта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В данный момент на объекте ведутся финальные работы: установка теннисных стоек и колец для баскетбола, нанесение универсальной разметки. Завершены работы по обустройству резинового покрытия, современного освещения и защитного ограждения вокруг объекта.

Площадка будет многофункциональной, при этом основное внимание уделено теннису, поскольку на этом месте был расположен старый теннисный корт. Площадь объекта и разметка позволят жителям города заниматься здесь различными видами спорта: футболом, баскетболом и волейболом.

Все работы подрядчик планирует завершить в течение нескольких недель. Финансирование работ осуществляется в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья».

Сейчас на территории округа продолжается строительство стадиона «Полет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.