В Лыткарине завершается благоустройство лесопарка «Волкуша»

В городском округе Лыткарино продолжаются работы по благоустройству лесопарка «Волкуша». На данном этапе выполнены все основные работы: лыжная трасса, подстилающие слои, бетонирование и асфальтирование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас подрядная организация занимается освещением: установкой опор, прокладкой электрокабелей, видеонаблюдением и благоустройством газонов.

«Лыжная трасса уникальна, так как была разработана в сотрудничестве с федерацией лыжного спорта. Мы учли все их замечания и пожелания, создав удобный проект. Трасса будет красивой и пригодной как для лыжников, так и для роллеров, что позволит заниматься спортом круглый год. Здесь появится освещение, обеспечивающее безопасность, а также видеонаблюдение», — поделился начальник участка строительной площадки зоны отдыха «Волкуша» Сергей Садовников.

Инфраструктура будет включать туалеты и павильон лыжной школы. В лесопарке будут удобные дороги, детские и спортивные площадки, а также красивая пляжная зона и парковка.

Также были сохранены деревья в лесопарке и при строительстве дорог обходили их, меняя направление дорожек. Был убран сухостой и опасные деревья, соблюдая все нормы и разрешения. Работы по проекту завершатся в конце октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.