В Лыткарине возведут две новые лестницы к соцобъектам

В Лыткарине началось строительство новых лестниц, которые обеспечат удобный доступ к социальным объектам. Работы направлены на улучшение инфраструктуры и повышение комфортности передвижения для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Две новые лестницы будут возведены вблизи детского сада № 9 «Елочка» на Коммунистической улице и автобусной остановки на улице Колхозной, что значительно упростит доступ к этим объектам. Данные территории были включены в план работ на этот год по обращениям жителей в социальных сетях. Работы уже начались, коммунальные службы планируют завершить их до конца текущего месяца.

Ранее на квартале 3а около дома № 12 начались работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Проектом предусмотрено расширение проезжей части, создание дополнительных парковочных мест и обустройство новых пешеходных тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.