В Лыткарине установили более 150 новых камер системы «Безопасный регион»

В Лыткарине продолжается модернизация камер системы «Безопасный регион». В данный момент на территории городского округа функционирует 1 177 камер. В этом году в эксплуатацию введены 155 видеокамер, 54 из них — подъездного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Камеры системы в круглосуточном режиме ведут контроль за общественным порядком на территории округа.

«В ближайших планах — интеграция в систему 17 камер «Безопасного региона», которые будут смонтированы в рамках благоустройства улицы Первомайской, а также 83 камер, которые устанавливаются на территории лесопарковой зоны карьера «Волкуша», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Также с помощью видеокамер «Безопасного региона» благодаря внедренной в систему нейросетевой технологии специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору фиксируют: навалы мусора, ямы, граффити, неправильную парковку, дефекты освещения. При фиксации нарушения система формирует задачу для ее устранения. Ответственной организации для этого дается время в рамках регламента. После истечения срока искусственный интеллект повторно проверяет то место, где было обнаружено нарушение, и результат работы по его устранению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.