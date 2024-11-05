В Лыткарине стартовал танцевальный сезон для старшего поколения

В Доме культуры «Центр Молодежи» в Лыткарине с 5 ноября стартовал танцевальный сезон для старшего поколения горожан в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Теперь жители смогут провести время за танцами в теплом фойе ДК, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы очень ждали танцев в Доме культуры, будем приходить еженедельно. Я люблю танцевать, потому что во время танцев задействованы почти все группы мышц. Помимо того, что двигаемся, — слушаем музыку, подпеваем любимым хитам нашей молодости, общаемся, принаряжаемся. В такие моменты чувствуешь себя намного моложе и активнее», — сказала участница программы «Активное долголетие» из Лыткарина Лидия Рожкова.

С приходом холодов танцевальная программа для жителей старшего поколения ежегодно перемещается в фойе Дома культуры. Теперь здесь еженедельно по вторникам в 14:00 горожан ждет танцевальная площадка «Музыкальное очарование». Приглашаются все желающие жители Лыткарина, участвующие в программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.