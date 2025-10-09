В Лыткарине прошла акция памяти Подольских курсантов

На территории мемориала «Звезда израненная» в городском округе Лыткарино состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти Подольских курсантов. В акции приняли участие юнармейские отряды города, студенты колледжа и военно-патриотический клуб «Восход», а также приглашенные гости — заместитель главы города Николай Полютин и майор Андрей Шестаков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом встречи участники навели порядок у мемориала: протерли памятник и убрали старую листву. Мероприятие открылось построением, после чего Николай Полютин и Андрей Шестаков рассказали о подвигах подольских курсантов — их числе, вооружении, местах сражений и значении этих боев для обороны Москвы в 1941 году.

В завершение акции состоялось возложение живых цветов к мемориалу в знак памяти и уважения. По словам заместителя главы города, героизм курсантов сорвал планы молниеносной войны фашистской Германии.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.