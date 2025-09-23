В Лыткарине прошел первый молодежный уличный фестиваль Street Fest

В Лыткарине состоялся первый фестиваль уличной культуры Street Fest. Мероприятие объединило поклонников экстремального спорта, уличного танца и музыки, став ярким событием осени для молодежи города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа: показательные выступления скейтбордистов и райдеров на самокатах, танцевальные батлы, розыгрыши призов и музыкальный концерт с участием рэп-исполнителей. Участие в соревнованиях приняли 20 райдеров и 20 танцоров, которые боролись за призовые места и подарки от партнеров фестиваля.

Выступления участников оценивались по шести критериям: чистота и сложность трюков, скорость и динамика, стиль и оригинальность, использование площадки, а также количество падений.

«Цель нашего мероприятия была в том, чтобы молодежь города провела свои выходные с пользой, а также чтобы ребята смогли показать, какие трюки умеют выполнять, проявить свои таланты», — рассказала один из организаторов Street Fest Мария Коптенова.

Также для участников были подготовлены ценные призы: специализированная техника для самокатов, одежда и другие подарки.

По словам организаторов подобные мероприятия будут проходить на территории округа на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.