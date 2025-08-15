В Лыткарине пройдет выездная администрация

21 августа в 17:00 в Лыткарине состоится очередной прием граждан в рамках проекта «выездная администрация». Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом 27А, в здании Дома детского творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители города смогут лично обратиться к главе округа и его заместителям, руководителям подведомственных организаций, представителям региональных ведомств, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. При необходимости можно будет оформить письменное обращение.

Особое внимание будет уделено вопросам эксплуатации газового оборудования – представители АО «Мособлгаз» будут готовы ответить на все вопросы и проконсультировать граждан.

Проект «выездная администрация» реализуется в городском округе с 2024 года по поручению губернатора Московской области. В г.о. Лыткарино мероприятия проходят на регулярной основе — несколько раз в месяц. Предстоящее станет уже 15-м с начала текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.