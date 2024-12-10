В Лыткарине продолжаются ремонтные работы в Центральной библиотеке города. Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Лыткарино Василий Дерябин рассказал, что ремонт проводится в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и реализации наказов наших жителей, которые они вносили в народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Дерябина.

«В настоящее время на объекте подрядная организация устанавливает освещение в помещениях на первом и втором этажах, монтирует двери и сантехнику, собирает постоянную мебель, занимается отделкой лестничного пролета», — отметил Дерябин.

Стартовали работы по оформлению холла и будущего кафе. В скором времени сотрудники библиотеки начнут переносить из старого помещения в новое книги и оборудование.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на начало декабря 2024 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.