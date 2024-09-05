В Лыткарине продолжается строительство лесопарка «Волкуша»

В городском округе Лыткарино продолжается строительство лесопарка «Волкуша», недавно специалисты завершили ряд работ, которые значительно улучшат зону отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация забетонировала лыжероллерную трассу и установила освещение, что сделает катание более безопасным и комфортным. Теперь жители могут воспользоваться третьей парковкой, а также завершена прокладка водопровода. В ближайших планах — установка парковочного оборудования, электрической подстанции и асфальтирование трассы.

Также было посажено более 700 кустов и 200 деревьев. В лесопарке появились новые малые архитектурные формы, добавляющие уют и атмосферу.

«Строительство трех новых павильонов продолжается: вскоре появится вейкборд на пляже, ресторан на парковке и помещение для лыжной школы рядом с трассой. Детские и спортивные площадки уже готовы, а зоны для пикника скоро будут доступны — установлены перголы, очаги и столики. Футбольное поле также почти завершено», — рассказал начальник участка строительной площадки зоны отдыха «Волкуша» Сергей Садовников.

Также регулярно проводится уборка леса вдоль трассы от поросли и валежника.

В проекте трудятся от 30 до 40 человек, а количество техники варьируется от 5 до 10 единиц в зависимости от задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.