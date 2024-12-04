В Лыткарине продолжается благоустройство ул Первомайской на всем ее протяжении

В рамках народной программы партии «Единая Россия» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Лыткарино продолжаются работы по благоустройству улицы Первомайской на всем ее протяжении. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии, главы Лыткарина Константина Кравцова.

На сегодняшний день завершены земляные работы, продолжается мощение плиткой пешеходных зон и работы по благоустройству. Здесь же проведено дополнительное озеленение территории, прокладка коммуникаций для камер системы «Безопасный регион» и установка дополнительных опор уличного освещения.

В 2024 году в Лыткарине продолжилась реализации программы «Светлый город» на территории муниципалитета. Новые линии уличного освещения смонтированы на улице Комсомольской, существующие опоры освещения, установленные в рамках программы сохранены и интегрированы в проект.

«Модернизация наружного освещения это не только повышение комфорта на городских улицах и обеспечение безопасности дорожного движения, но и оптимизация затрат на электроэнергию. В результате проведенных мероприятий расходы на электроэнергию сократились более, чем в 3 раза», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Кравцов.

Он добавил, что за 4 года действия программы в городе заменено более 5 км линий наружного освещения на улицах Первомайской, Октябрьской, Ленина, Песчаной, Сафонова, Ухтомской, Комсомольской, проезде Горбачева, проезде у ДК «Мир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.