В Лыткарине продолжается благоустройство центральной улицы

Благоустройство улицы Первомайской осуществляется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Комфортная городская среда» и проекта Единой России «Городская среда».

На данный момент подрядная организация ведет работы по замене старого тротуара и установке дополнительных опор уличного освещения на проезде Горбачева. Все это планируют завершить до Дня города Лыткарино. Затем подрядчики установят лавочки, урны, остановочные павильоны и проведут озеленение территории.

Следующий этап — завершение работ на проезде Горбачева и обустройство улицы Первомайской.

Благоустройство планируют завершить до конца осени 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.