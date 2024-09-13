В Лыткарине продолжается благоустройство центральной улицы
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Серегин совместно с муниципальным координатором партийного проекта «Городская среда» Владимиром Трещинкиным проконтролировали работы, ведущиеся на проезде Горбачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Благоустройство улицы Первомайской осуществляется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Комфортная городская среда» и проекта Единой России «Городская среда».
На данный момент подрядная организация ведет работы по замене старого тротуара и установке дополнительных опор уличного освещения на проезде Горбачева. Все это планируют завершить до Дня города Лыткарино. Затем подрядчики установят лавочки, урны, остановочные павильоны и проведут озеленение территории.
Следующий этап — завершение работ на проезде Горбачева и обустройство улицы Первомайской.
Благоустройство планируют завершить до конца осени 2024 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.