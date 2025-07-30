В Лыткарине продолжается благоустройство территории исторической усадьбы — здесь создают современный сквер, в котором сочетаются элементы культурного наследия и комфортной городской среды. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день проект реализован на 25%. Все работы идут строго по графику. Подрядная организация уже приступила к озеленению: специалисты высаживают кустарники, которые станут частью будущей ландшафтной композиции. Параллельно продолжаются бетонные работы — ведется подготовка основания под дорожно-тропиночную сеть, обустраиваются фундаменты под малые архитектурные формы и формируются основания для лестниц.

Особое внимание уделено созданию амфитеатра — одного из ключевых элементов сквера. Уже смонтировано свайное основание, ведется установка свай под лестничные пролеты и пандус.

В строительстве задействованы 21 рабочий, 4 специалиста инженерно-технического состава и 5 единиц строительной техники. Новый сквер станет ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя в себе историческую атмосферу и современные стандарты благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.