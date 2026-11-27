Администрация Лыткарина направила заявку на включение озера Долгое в государственную программу расчистки водоемов. После очистки и восстановления его экосистемы планируется благоустроить берег за счет муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Лыткарина записали видеообращение к губернатору с просьбой очистить озеро Долгое в 6-м микрорайоне и благоустроить его набережную. Администрация округа направила в министерство экологии и природопользования Московской области заявку на включение водоема в государственную программу расчистки. Заявка находится на рассмотрении, о результатах жителей проинформируют дополнительно.

26 ноября 2026 года сотрудники отдела экологии управления ЖКХ и развития городской инфраструктуры обследовали озеро и прилегающую территорию. Загрязнений не выявили. Состояние водоема остается на контроле муниципальных служб, проверки планируют проводить еженедельно.

После очистки и восстановления экосистемы озера прилегающую территорию планируют благоустроить за счет бюджета округа. На берегу предполагается проложить пешеходные дорожки, оборудовать спуски к воде, установить скамейки и освещение. Концепцию благоустройства разработают вместе с жителями с учетом их предложений.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.