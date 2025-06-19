В Лыткарине отметят День памяти и скорби

20 июня в Лыткарине пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. В 12:00 на центральной площади у памятника «Защитникам Отечества» состоится торжественная церемония возложения цветов. В этот день работники предприятий, общественники и ветераны СВО отдадут дань уважения и благодарности героям, отстоявшим мир ценой жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ночь с 21 на 22 июня традиционно пройдёт акция «Свеча памяти» на центральной площади. Представители молодёжи зажгут огни в знак скорби по павшим и сохранения исторической памяти о трагических событиях 1941 года.

«Каждый год я прихожу к памятнику и возлагаю цветы. Это важная традиция для меня и моей семьи. Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа, и передавать эту память дальше — нашим детям и внукам», — поделилась жительница Лыткарина Наталья Мешкова.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.