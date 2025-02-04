В Лыткарине открылась школа дронов для детей

В Лыткарине открылась школа FPV дронов для детей. Это современное и актуальное направление позволяет развить в ребенке усидчивость и скорость реакции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обучение в начале будет производиться посредством компьютерных симуляторов fpv drone, вместе с тем будут проводиться лекционные занятия по устройству дронов, типам и протоколам радиоуправления, обзор и выбор отдельных инструментов для управления дроном, ребята будут осваивать навыки пайки комплектующих (для ремонта или апгрейда уже имеющихся квадрокоптеров). В последующем с детьми будут проводиться соревнования по такому виду спорта как FPV Drone Racing (гонки дронов) в симуляторе и на настоящих квадрокоптер 65-го и 75-го класса по регламенту федерации гонок дронов России. В будущем с детьми, которые освоили 65 и 75 класс, будем готовиться и проводить соревнования в классах 200 и 330», — рассказала директор дома детского творчества Вера Решетова.

Также в зависимости от подготовки дети будут принимать участия в чемпионатах, кубках и отдельных первенствах проводимых ФГДР. На данный момент в кружке занимается 23 ребенка, которые разделены на 4 группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.