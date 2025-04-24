сегодня в 09:49

В Лыткарине определили лучшего ученика года

В Доме детского творчества города Лыткарино состоялся финал городского конкурса «Ученик года — 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За звание лучшего боролись четверо десятиклассников: Ухаботов Степан (МОУ гимназия № 1); Суворов Егор (МОУ СОШ № 2); Павлик Сергей (МОУ гимназия № 4); Кравцова Дарья (МОУ гимназия № 7).

Ранее участники прошли интеллектуальный марафон (50 вопросов из разных областей знаний), а также подготовили инфографику «Герои России моей» в рамках Года защитника Отечества.

На сцене финалисты показали свои творческие способности и актерское мастерство, завершая конкурсные испытания.

Все конкурсанты достойно проявили себя, поэтому жюри решило отметить каждого в персональной номинации:

«Инициативность и новаторство» — Ухаботов Степан;

«Научная перспектива. Крылья будущего» — Суворов Егор;

«Творческая личность года. Мечтай, твори!» — Павлик Сергей;

«Лидер года. Ведущий за собой!» — Кравцова Дарья.

«Поздравляю финалистов! Пусть впереди ждут новые победы, вдохновение и успехи! Гордимся вами и желаем не останавливаться на достигнутом», — поздравил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

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