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В Лыткарине объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству территорий

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городском округе Лыткарино по адресу: ул. Первомайская, г. Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Лыткарино Московской области.

Выполнения работ планируется завершить в 2024 году.

В рамках выполнения работ будут установлены малые архитектурные формы (МАФ), наружное освещение и видеонаблюдение, дорожные покрытия, тротуары и площадки, произведены работы по озеленению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.