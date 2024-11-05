В Лыткарине объявлен конкурс на благоустройство лесопарка
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Объявлен конкурс в электронной форме на 2 этап благоустройства лесопарка Волкуша, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ по этапу планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство лесопарка Волкуша по адресу: Московская область, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лыткарино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.