В Лыткарине начали строительство современной спортплощадки

сегодня в 16:13

В городе Лыткарино стартовали работы по строительству многофункциональной спортивной площадки. Новый объект будет расположен в лесопарке завода ЛЗОС, на территории заброшенного теннисного корта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В данный момент завершены подготовительные работы: выровнено основание, произведена песчаная подсыпка. Следующим этапом станет укладка щебня и специализированного спортивного покрытия.

Площадка будет оборудована стойками для большого тенниса и волейбола, а также футбольными воротами. Площадь объекта и универсальная разметка позволит жителям города заниматься здесь различными видами спорта, в том числе и большим теннисом.

«Площадка будет многофункциональной, но особое внимание уделено теннису, поскольку у наших жителей есть запрос на этот вид спорта. Сейчас в городе нет открытых теннисных кортов, новая площадка позволит жителям тренироваться и играть на свежем воздухе», — отметил заместитель главы округа Лыткарино Евгений Забойкин.

Завершение строительства запланировано в сентябре текущего года. Проект реализуется в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».

Сейчас на территории округа также продолжается строительство стадиона «Полет».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.