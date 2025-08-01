В Лыткарине формируется новый состав молодежного парламента

Совет депутатов городского округа Лыткарино принял решение о формировании нового состава молодежного парламента. До 31 августа от городских школ и колледжа ожидаются списки кандидатов. Однако подать заявку может и любой желающий — для этого необходимо заполнить анкету кандидата, подготовить краткую (до 3 минут) презентацию о себе, своем опыте в общественной деятельности, достижениях и реализованных проектах, а также изложить причины, по которым он хочет стать членом молодежного парламента. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сентябре состоится заседание конкурсной комиссии, по итогам которого будет утвержден новый состав парламента. В него войдут 20 граждан Российской Федерации в возрасте от 16 лет, зарегистрированные в Лыткарине.

Срок полномочий юных парламентариев составит два года. За это время они смогут принять участие в обсуждении и разработке законодательных инициатив, а также в различных патриотических, общественных и экологических проектах.

Молодежный парламент при Совете депутатов г.о. Лыткарино был создан в 2017 году с целью вовлечения молодежи в социально-политическую жизнь города и повышения уровня правовой культуры среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.