В Лыткарине благоустраивают лесопарк Волкуша

На территории лесопарковой зоны карьера «Волкуша» продолжаются работы по благоустройству. Работы по благоустройству лесопарковой зоны проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и губернаторского проекта «Парки в лесу».

В настоящее время подрядная организация продолжает работы по технологическому присоединению объектов к инженерным сетям, подключению сетей наружного освещения и подготовке к установке парковочного оборудования. Также на завершающим этапе строительство на лыжероллерной трассы, поставка технического оборудования и малых архитектурных форм.

В 2025 году работы по благоустройству лесопарка будут продолжены. В рамках второго этапа работ планируется монтаж автоматизированного парковочного оборудования, установка архитектурных композиций входных групп, размещение дополнительных туалетных модулей и камер системы «Безопасный регион».

Комплекс запланированных работ будет завершен в апреле 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это – важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.