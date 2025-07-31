В Лыткарине активные долголеты осваивают волейбол и цифровые технологии

Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» каждую среду в 11:30 проходят бесплатные занятия по волейболу для участников проекта «Активное долголетие». Как рассказала главный эксперт отдела культуры МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» Инесса Метеличенко, для участия необходима только социальная карта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На тренировках участники отрабатывают основные элементы игры: нижние и верхние подачи, связку «три касания», блоки и приемы мяча. В проекте участвуют как новички, так и опытные игроки, сохранившие спортивную форму с юности.

Кроме волейбола, лыткаринцы старшего возраста могут выбрать занятия вокалом, настольными играми, скандинавской ходьбой, танцами, а также посещать бассейн, ледовую арену и экскурсии по знаковым местам Подмосковья. Всего с начала 2025 года в рамках проекта «Активное долголетие» было проведено более 350 мероприятий. Бесплатные занятия посетили более 8000 человек.

Проект также предлагает образовательные возможности: в Центральной библиотеке Лыткарина стартуют компьютерные курсы, где участники смогут освоить работу с мобильными телефонами, электронными платежными системами и базовыми компьютерными программами.

Записаться на мероприятия можно по телефону: 8 (495) 555-10-09.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.