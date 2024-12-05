В Луховцах объявлен конкурс на выполнение капремонта плотины на реке Вертема

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Вертема в д. Аксеново г. о. Луховицы. Планируется в рамках проведения закупки два этапа: выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт; выполнение работ по капитальному ремонту.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.