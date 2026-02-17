В Луховицком авиационном техникуме прошел классный час о героях Подмосковья

Классный час «Герой из соседнего двора» провели 16 февраля 2026 года в Луховицком авиационном техникуме в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было посвящено вкладу жителей Подмосковья в развитие родного края. Перед студентами выступил журналист и краевед Игорь Селкин, который рассказал о поэте Игоре Морозове, авторе сборника «Автомат и гитара».

В ходе встречи учащиеся узнали о значимых личностях региона, чья деятельность влияет на общество, несмотря на то что часто остается незамеченной.

Студенты отметили, что лекция помогла глубже понять историю и культуру Подмосковья, а также осознать важность вклада земляков в развитие общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.