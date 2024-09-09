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В Луховицах завершено благоустройство дворов на этот год

В Луховицах завершены ремонты дворовых территорий. Работы велись по программе «Формирование современной комфортной городской среды». На этот год в нее вошли 9 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подрядчики провели мероприятия по озеленению территорий, включающие высадку кустарников, а также отремонтировали пешеходные зоны, парковки и внутридворовые проезды. Теперь дворы стали уютными и комфортными», — сказал заместитель главы городского округа Луховицы Андрей Королев.

Ремонт проведен по следующим адресам:

город Луховицы, улица Мира, дом 18;

город Луховицы, улица Пушкина, дома 145, 147;

город Луховицы, улица 50-летия Комсомола, дома 18 и 19, улица Карла Маркса, дом 31;

деревня Головачево, дом 107;

поселок Орешково, улица Луговая, дома 7, 8, 9;

село Матыра, улица Школьная, дома 2, 4, 6;

поселок Фруктовая, улица Вишневая, дома 10, 12, 14, 16, 18;

поселок Белоомут, улица Новая, дома с 19 по 35;

деревня Лисьи Норы, улица Околопрудная, дома 5, 7, 9.

В прошлом году по просьбам жителей в муниципалитете были благоустроены 6 дворов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.