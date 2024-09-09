В Луховицах завершено благоустройство дворов на этот год
Фото - © администрация городского округа Луховицы
В Луховицах завершены ремонты дворовых территорий. Работы велись по программе «Формирование современной комфортной городской среды». На этот год в нее вошли 9 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Подрядчики провели мероприятия по озеленению территорий, включающие высадку кустарников, а также отремонтировали пешеходные зоны, парковки и внутридворовые проезды. Теперь дворы стали уютными и комфортными», — сказал заместитель главы городского округа Луховицы Андрей Королев.
Ремонт проведен по следующим адресам:
- город Луховицы, улица Мира, дом 18;
- город Луховицы, улица Пушкина, дома 145, 147;
- город Луховицы, улица 50-летия Комсомола, дома 18 и 19, улица Карла Маркса, дом 31;
- деревня Головачево, дом 107;
- поселок Орешково, улица Луговая, дома 7, 8, 9;
- село Матыра, улица Школьная, дома 2, 4, 6;
- поселок Фруктовая, улица Вишневая, дома 10, 12, 14, 16, 18;
- поселок Белоомут, улица Новая, дома с 19 по 35;
- деревня Лисьи Норы, улица Околопрудная, дома 5, 7, 9.
В прошлом году по просьбам жителей в муниципалитете были благоустроены 6 дворов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.