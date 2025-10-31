В Луховицах установили 8 детских игровых площадок

В округе Луховицы по итогам года выполнена работа по установке 8 детских площадок со спортивными элементами. Игровые зоны появились, как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Их установка выполнена по просьбам жителей, а также по итогам обследования уже действующих площадок — были заменены те, которые требовали обновления. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы установили горки, качели, балансиры и другие игровые элементы, скамейки и урны, обустроили пешеходные дорожки к тротуарам. Еще сделали безопасное мягкое покрытие, так что ребятам, которые придут сюда играть, не грозят травмы при падении. Каждая площадка оборудована камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе „Безопасный регион“. Это поможет сохранить элементы от вандалов», — сказал глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.

В городе новые площадки появились по 4 адресам. Крупные игровые комплексы установлены у домов 19 на улице Жуковского и 53а на улице Первомайской, рядом с ними обустроены спортивные площадки для воркаута. Еще небольшие игровые зоны сделаны у домов 13 на улице Мира и 3 на улице Воробьева.

В сельских населенных пунктах работы прошли по следующим адресам: дом № 31а в деревне Головачево, дома № 6а на улице Садовой и № 9 на улице Школьной в поселке Красная Пойма, дом № 28 на улице Чеснокова в селе Матыра, а также с правой стороны у паромной переправы по улице Кислова в селе Дединово.

Еще по программе губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» у дома № 4 на улице Центральной в поселке Орешково установлен игровой комплекс площадью 450 квадратов. Детский городок оснащен качелями, каруселями и универсальными спортивными элементами, песочницей для малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.