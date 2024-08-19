В Луховицах торжественно открыли обновленную Доску почета

Обновленную Доску почета открыли в парке имени Воробьева города Луховицы. На ней размещены портреты 20 жителей округа, которые внесли и продолжают вносить вклад в его развитие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками торжества стали глава муниципалитета Сергей Тимохин и депутат Государственной Думы России Александр Толмачев. Луховичане, чьи портреты размещены на Доске, получили свидетельства о занесении на нее, в их адрес прозвучали слова благодарности и признательности.

Обновление Доски почета в Луховицах происходит каждый год. В этот раз на ней размещены портреты работников Луховицкого авиационного завода Романа Черникова и Дмитрия Белова, фермера Евгения Прохорова и предпринимателя Елены Лексашовой, начальника Луховицкой специальной пожарно-спасательной части № 229 Валерия Осипова, начальника Дединовского участка предприятия «Водотеплоканализационное хозяйство» Александра Сарычева.

Образование представляют преподаватель Детской школы искусств Марина Рожкова, заведующая детским садом № 5 «Родничок» Татьяна Белова и директор Центра развития творчества детей и юношества Татьяна Тоистева, здравоохранение — участковый педиатр детской поликлиники Светлана Лемешко и старшая медсестра неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Луховицкой больницы Ольга Нартова.

На Доске размещены портреты двух водителей — Владимира Бирюкова, который работает в филиале предприятия «Мострансавто», и сотрудника Луховицкого филиала учреждения «Мосавтодор» Юрия Авдеева.

Промышленность представляют: генеральный директор предприятия «Феррум» Антон Жигалин, ведущий инженер метрологической лаборатории отдела метролога «Транснефть — Диаскан» Валерий Кадакин.

Также этой чести удостоились заместитель директора по спортивно-массовой работе Луховицкой спортивной школы Любовь Лопухина, заместитель начальника ОМВД России по городскому округу Луховицы — начальник следственного отдела Николай Левкин, энергетик «Комбината по благоустройству и бытовому хозяйству» Сергей Лощенов, библиотекарь Анна Старостина и представитель Роспотребнадзора Ольга Соловьева.

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